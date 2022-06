Niebo w lipcu 2022: Dwa roje meteorów, zakrycia, koniunkcja i bonus specjalny

Zakrycia, koniunkcje oraz roje meteorów. To zjawiska, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić, śledząc co miesiąc prognozy astronomiczne. W lipcu poza nimi, może pojawić się coś jeszcze. Na jasności zyskuje odległa kometa.

Zdjęcie Spadające gwiazdy z roju Perseidów oraz południowe delta Akwarydy zaskoczą nas w lipcu! / NASA/JPL / NASA