Nieoczekiwany efekt misji DART. Asteroida zmieniła nie tylko orbitę

DART to misja NASA, której celem było uderzenie sondą w powierzchnię asteroidy o nazwie Dimorphos. Nastąpiło to ponad rok temu i okazuje się, że zderzenie miało mocny wpływ na kosmiczną skałę. Do tego stopnia, że trafiony statkiem kosmicznym obiekt zmienił swój kształt.

Zdjęcie Misja DART polegała na rozbiciu sondy o asteroidę Dimorphos. / NASA/Johns Hopkins APL / materiały prasowe