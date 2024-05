Księżyc jest obiektem często wybieranym przez astrofotografów, którzy próbują uwiecznić Srebrny Glob na różne sposoby. Niektóre zdjęcia zapierają dech w piersi, jak to było m.in. w przypadku Wilczego Księżyca uchwyconego przez nastolatka z Polski, którego fotografia została nawet wyróżniona przez agencję NASA. Pewien fotograf poświęcił dwa miesiące, aby uzyskać bardzo niecodzienny efekt.

Astofotograf robił zdjęcie Księżyca przez dwa miesiące

Betul Turksoy, który zajmuje się m.in. astrofotografią, postawił przed sobą trudny cel, którym było uzyskanie podwójnej analemmy Księżyca. Jest to figura nakreślana przez obiekt na niebie, która przybiera kształt ósemki. Taki cel musi być fotografowany każdego dnia o tej samej porze. Jak nietrudno się domyślić, Srebrny Glob nie pozostaje w jednym miejscu i ulega przemieszczaniu. Właśnie taki efekt uzyskał Turksoy.

Zrobienie zdjęcia podwójnej analemmy Księżyca było trudnym zadaniem. Turksoy poświęcił na fotografowaniu Srebrnego Globu dwa miesiące. Było to o tyle utrudnione, że obiekt nie powraca w to samo miejsce o dokładniej tej samej porze. Ulega to każdego dnia przesunięciu w czasie o 50 minut i 29 sekund.

Finalnie udało się osiągnąć założony cel, którego realizacja zajęła dwa miesiące. Zdjęcie podwójnej analemmy Księżyca autorstwa Betula Turksoya widzicie powyżej. Trzeba przyznać, że efekt jest naprawdę niesamowity.

Zdjęcie nagrodzone przez NASA

Wysiłki fotografa nie poszły na próżne. Poza niesamowitym efektem końcowym, zdobył również uznanie agencji NASA, która jesienią 2022 r. wybrała fotografię jako astronomiczne zdjęcie dnia.

NASA każdego dnia udostępnia astronomiczne zdjęcie dnia, które jest wybierane spośród setek nadsyłanych prac. To właśnie w ten sposób została nagrodzona fotografia 17-letniego Antoniego Zegarskiego z Grodziska Mazowieckiego. Później podobnym osiągnięciem mógł pochwalić się Marcin Ślipko, który zdołał uchwycić gwiazdozbiór Oriona nad szczytem Śnieżki. Zrobił je pod Schroniskiem Górskim "Dom Śląski", które jest najwyżej położonym w Sudetach.



Astronomiczne zdjęcia dnia to inicjatywa NASA, której celem jest popularyzowanie astrofotografii. Agencja zapoczątkowała ją w 1995 r. i od tego czasu każdego dnia jest udostępniana nowa fotografia.