Spis treści: 01 Przeloty ISS nad Polską

02 Przelot ISS nad Polską, kiedy oglądać?

03 Jak oglądać przelot ISS nad Polską?

Przeloty ISS nad Polską

Od 13 do 29 maja, jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, możemy obserwować, jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przemierza przestrzeń nad Polską. W zeszły weekend jeden z astronomów amatorów, Zbyszek z portalu Nocne Niebo, uwiecznił na nagraniu przelot ISS nad Polską, gdzie widać poszczególne moduły stacji oraz jej system paneli słonecznych.

Filmik został nagrany w nocy z soboty na niedzielę. Obiekt mierzący ponad 100 metrów został uchwycony przez teleskop Mak127. Na nagraniu możemy zobaczyć wyraźny kształt Stacji Kosmicznej wraz z jej gigantycznymi panelami słonecznymi, które ją zasilają. Moment przelotu jest trudny do uchwycenia, ponieważ Międzynarodowa Stacja Kosmiczna porusza się z prędkością około 28 000 kilometrów na godzinę, co daje nam tylko kilka minut na nagranie obiektu.

Przelot ISS nad Polską, kiedy oglądać?

A jeśli martwicie się, że do tej pory nie widzieliście przelotu, to bez obaw. ISS będzie przelatywać nad Polską do 29 maja, w związku z czym, mamy jeszcze dużo czasu, aby cieszyć się kosmicznym spektaklem. Stacja jest na tyle duża, a moduły baterii słonecznych odbijają tyle światła, że z Ziemi obiekt widoczny jest jako bardzo jasny punkt, nie do pomylenia z żadnym innym.

Dzisiaj najdłuższy przelot Stacji będzie wynosił 6 minut i 32 sekundy. Początek widoczności nastąpi o 22:02:41, natomiast zakończy się o 22:09:13. Następnie będzie widoczna ponownie o 23:39:22 z zakończeniem o 23:43:44, czyli czas widoczności będzie wynosił 4 minuty i 22 sekundy. Możemy mieć tylko nadzieję, że do wieczora niebo nam się chociaż trochę rozpogodzi. Należy podkreślić, że dane dotyczą terenów centralnej Polski - w związku z czym, mogą różnić się nieznacznie w zależności od naszego położenia.

ISS będzie widoczna codziennie jeszcze przez 12 dni z kilkoma przelotami dziennie. Warto śledzić informacje na temat przelotów na kanale ISS Tracker.

Jak oglądać przelot ISS nad Polską?

Nie potrzebujemy specjalnego sprzętu, aby obserwować ruch obiektu, jednak eksperci polecają wyposażyć się w lornetkę bądź teleskop, w zależności od naszych możliwości. Międzynarodową Stację Kosmiczną trudno pomylić z jakimkolwiek innym obiektem na niebie.

Jest ona o wiele jaśniejsza od samolotów czy gwiazd i charakteryzuje się jednostajnym ruchem. Najważniejszym czynnikiem w prowadzeniu tego typu obserwacji jest oczywiście pogoda, jeżeli dopisze, będziemy mogli cieszyć się widokiem ISS gołym okiem. Dostrzeżenie jej, gdy niebo będzie zachmurzone, jest praktycznie niemożliwe.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna znajduje się na wysokości 400 kilometrów od Ziemi i codziennie okrąża naszą planetę. Wykonanie pełnego lotu wokół naszego globu zajmuje jej zaledwie 92 minuty, co za tym idzie, gdybyśmy znaleźli się na jej pokładzie, cieszylibyśmy się 16 wschodami i zachodami Słońca dziennie!