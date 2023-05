Podsumowują, jeżeli wziąć pod uwagę sześciu tajkonautów, którzy aktualnie znajdują się na orbicie okołoziemskiej oraz jedenaście osób, które do wtorku znajdowały się na ISS, łącznie daje nam to aż 17 osób w przestrzeni! Jest to największa liczba osób, jaka do tej pory jednocześnie znajdowała się na orbicie. Co więcej, pochodzą oni z pięciu różnych krajów!

Dotychczasowy rekord należy do ekipy z 2021 roku. Kiedy to na orbicie znajdowało się łącznie 14 osób w związku z finansowaną ze środków prywatnych misją Inspiration4. Wtedy też na pokładzie ISS znajdowało się 10 osób, a czterech członków załogi podróżowało w ramach prywatnej misji i pozostało tam na kilka dni.



Przez dziesięć dni ISS była zajęta w związku z wizytą załogi całkowicie prywatnej misji Ax-2, która dotarła do Stacji 22 maja, natomiast we wtorek 30 maja rozpoczęła procedurę powrotu na Ziemię. Załoga opuściła Międzynarodową Stację Kosmiczną i bezpiecznie wróciła na Ziemię na pokładzie statku kosmicznego firmy SpaceX, Crew Dragon.