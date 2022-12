Oprócz zestalonego dwutlenku węgla, czyli suchego lodu, nad południową częścią obszaru polarnego pojawiają się chmury, które często zawierają lód wodny, a na ich trajektorię przemieszczania się częściowo wpływa topografia terenu. Badania pokazują, że od 12 do 16% atmosfery planety osadza się zimą na biegunach, a uwolnienie gazu następnej wiosny zwiększa ciśnienie atmosferyczne i generuje silne wiatry.

Pory roku na Marsie nie przypominają ziemskich

Ten ciągły proces powoduje ogromną wymianę materii między powierzchnią a atmosferą przez cały marsjański rok. W tak niezwykły sposób przebiegają na Czerwonej Planecie pory roku, które kompletnie nie przypominają tych dobrze nam znanych z Ziemi.

Dzieje się tak ze względu na fakt, że Mars posiada szczątkową atmosferę. Duża odległość od Słońca, brak pola magnetycznego, prawdziwej atmosfery i oceanów sprawia, że planeta ta dziś jest jałową pustynią. Jednak nie oznacza to, że jest to nudny glob. Wprost przeciwnie, to fascynujący świat, pełen niezwykłych zjawisk. Zdjęcie opublikowane przez ESA są na to dobitnym dowodem.