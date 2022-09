Oto nagranie z katastrofy załogowej rakiety szefa Amazonu

Filip Mielczarek Astronomia

Podczas dzisiejszego (12.09) lotu rakiety New Shepard od firmy Blue Origin doszło do anomalii w pracy silnika, co zakończyło się jej katastrofą i niepowodzeniem misji.

Katastrofa rakiety New Shepard od Jeffa Bezosa /Blue Origin /materiały prasowe