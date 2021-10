Oto wizja przyszłości ludzkości w kosmosie według NASA [WIDEO]

Astronomowie przygotowali krótką, ale spektakularną animację, która ma się stać inspiracją dla nas wszystkich do częstszego myślenia o kosmosie, w którym każdy z nas znajdzie wszystkie odpowiedzi na swoje pytania.

Tylko ciekawość świata i pragnienie odkrywania nowego jest prawdziwym sensem życia, a nie rzeczy materialne. Może teraz wydawać się to dla większości z nas niepojęte, ale w niedalekiej przyszłości zaczniemy opuszczać naszą planetę, kolonizować Księżyc, a później Marsa i inne światy.

Wówczas sprawy doczesne, ziemskie, przestaną mieć sens. Staniemy się cywilizacją międzyplanetarną i skupimy się na zasiedlaniu najróżniejszych obiektów, dzięki którym będziemy mogli odkrywać jeszcze dalsze i jeszcze bardziej tajemnicze odmęty Wszechświata.

Na razie wrócimy jednak na Ziemię i zobaczmy piękną animację przygotowaną przez fikcyjne NASA Exoplanet Travel Bureau. Naukowcy pokazali tam swoje wizje lotów na Księżyc, Wenus czy Marsa. Nie zabrakło też dużo większych przedsięwzięć, w postaci pierwszych misji międzygwiezdnych na egzoplanety podobne do Ziemi. Wszystkie one zostały pokazane pod względem swoich charakterystycznych cech.

Wideo youtube

Warto byście zobaczyli też interaktywną stronę Life and Death of a Planetary System. Z niej dowiecie się, jak formowały się gwiazdy i planety, a także jakie losy ich czekają w kolejnych ich fazach rozwoju. Możemy zobaczyć tam śmierć układów planetarnych i przyszłe dzieje Ziemi.

Nasza Błękitna Planeta jest piękna, ale pokusa eksploracji obcych światów rozpala wyobraźnię. To właśnie dlatego astronomowie nie ustają w wysiłkach tworzenia coraz to nowych misji badawczych, które z pomocą sond i teleskopów pozwolą nam je lepiej poznać. Na co jeszcze czekacie, eksplorujcie!