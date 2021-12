Otworzą 50-letnią puszkę Pandory z Księżyca. Co może pójść nie tak?

Pojemnik ma blisko 50 lat i zbadanie jego zawartości może odmienić nie do poznania nasze pojęcie o naturalnym satelicie naszej planety. Próbka została pobrana przez astronautę Gene Cernana. Pochodzi ona z jednego z osuwisk w dolinie Taurus-Littrow. Ta geologiczna formacja bardzo zainteresowała badaczy. Cernan wbił w powierzchnię cylindryczną rurkę o długości 70 cm i pobrał próbkę rdzenia księżycowej gleby.

Pewnie zastanawiacie się, dlaczego naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej dopiero teraz chcą zajrzeć do pojemnika. Otóż Amerykanie przywieźli z Księżyca sporo regolitu i skał. Duża ich część została rozesłana po najróżniejszych ośrodkach badawczych na całym świecie w celu ich dogłębnej analizy.

Amerykańska Agencja Kosmiczna postanowiła również nie dotykać pewnej części pojemników z księżycowym pyłem do czasu uzyskania określonego zaawansowania technologicznego. Chodzi tutaj o bardzo precyzyjne systemy analizy chemicznej, które nie były dostępne w latach 70. ubiegłego wieku. Naukowcy nie otwierali puszek, by nie dopuścić do ich zanieczyszczenia. Teraz ESA postanowiła w końcu je zbadać.

Uczeni muszą być jednak ostrożni. Nie powinno nikogo dziwić, że w grę wchodzą kwestie bezpieczeństwa. W końcu chodzi o materiał pochodzący z obcego obiektu. Chociaż na Srebrnym Globie nie ma atmosfery i występuje wysoki poziom promieniowania, to jednak badania pokazują, że mogą tam przeżyć organizmy ekstremofilne, w tym słynne niesporczaki.

Naukowcy są jednak dobrej myśli. Mają nadzieję, że nie odkryją w księżycowej puszce Pandory jakiegoś groźnego intruza, który zdziesiątkuje ludzkość. Bardziej marzy im się odkrycie czegoś, co przyda się do poszerzenia wiedzy na temat tego fascynującego obiektu i pozwoli lepiej się przygotować do programu Artemis, czyli powrotu na Księżyc i jego kolonizacji.