O pełni Księżyca w czerwcu 2022 potocznie mówi się Pełnia Truskawkowego Księżyca, jednak nazwa ta jest jedynie symboliczna.

Osoby, które na nocnym niebie spodziewają się ujrzeć Srebrny Glob w kolorze soczystych truskawek, mogą się poważnie rozczarować, jednak Truskawkowy Księżyc i tak warto zobaczyć dla zjawiska określanego jako Superksiężyc.

Pełnia Księżyca w czerwcu 2022. Co to jest Superksiężyc?

Superksiężyc to zjawisko, gdy nasz naturalny satelita znajduje się w perygeum swojej orbity, dzięki czemu z naszej perspektywy może wydawać się on większy i jaśniejszy niż zazwyczaj.

Odległość, jaka będzie dzielić Księżyc od Ziemi podczas Pełni Truskawkowego Księżyca to "zaledwie" 363 808 kilometrów.

Występowanie zjawiska Superksiężyca jest możliwe z uwagi na eliptyczny kształt orbity, po której krąży on wokół naszej planety.

Pełnia Księżyca w czerwcu 2022. Kiedy i o której godzinie ją oglądać?

Pełnię Truskawkowego Księżyca 2022 będziemy mogli oglądać we wtorek, 14 czerwca. Zjawisko pojawi się na niebie już o godzinie 13.52, jednak najlepiej oglądać je po zmroku, około 20 minut po zachodzie słońca czasu lokalnego.

Oczywiście, o ile dopisze pogoda.



Superksiężyc warto obserwować z dala od sztucznie oświetlonych, zanieczyszczonych obszarów miejskich. Wtedy będzie widoczny gołym okiem, choć sprzęt taki jak teleskop, czy zwykła lornetka mogą znacznie ułatwić obserwację nieba.

Idealnego miejsca do obserwacji pełni księżyca w czerwcu 2022 warto szukać również tutaj .

Truskawkowy Księżyc. Skąd wzięła się nazwa pełni w czerwcu?

Pełnia Truskawkowego Księżyca swoją nazwę najprawdopodobniej zawdzięcza członkom indiańskich plemion — Algonkinów, Dakotów, Odżibwejów i Lakotów, którzy każdej pełni Księżyca przypisywali nazwę, związaną z porą roku, w której występuje.

Zdjęcie Pełnię Księżyca w czerwcu nazywa się Truskawkową Pełnia Księżyca z uwagi na to, że w czerwiec to czas, gdy owoce są już gotowe do zbioru / 123RF/PICSEL

Początek lata to czas, w którym truskawki są już gotowe do zbiorów, stąd takie, a nie inne określenie pełni Księżyca w czerwcu.

Pełnie Księżyca w 2022 roku

Truskawkowy Księżyc to nie ostatnia pełnia Księżyca w 2022 roku. Zjawisko to występuje średnio co 29,5 doby, dlatego podajemy nazwy, które przyjdzie nam usłyszeć w odniesieniu do pełni w kolejnych miesiącach.





Lipiec - Pełnia Koźlego Księżyca

Sierpień - Pełnia Księżyca Jesiotrów

Wrzesień - Pełnia Księżyca Plonów

Październik - Pełnia Myśliwych

Listopad - Pełnia Bobrzego Księżyca

Grudzień - Pełnia Zimnego Księżyca

