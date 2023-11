Pierwsze zdjęcia teleskopu Euclid! Takiego kosmosu nie widzieliśmy

Misja ESA Euclides

Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła kosmiczny teleskop Euclid 1 lipca 2023 roku z przylądka Canaveral na Florydzie za pomocą rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Głównym celem misji jest przede wszystkim zbadanie składu i ewolucji ciemnego wszechświata.

Obserwując niezliczone galaktyki oddalone o miliardy lat świetlnych, obejmując swoim wzrokiem jedną trzecią nieba, ma za zadanie stworzyć mapę wielkoskalowej struktury wszechświata. Euclid zbada, w jaki sposób wszechświat do tej pory się rozszerzał oraz jak kształtowała się jego struktura. Astronomowie mają nadzieje, że kosmiczny teleskop pozwoli im dowiedzieć się więcej na temat roli grawitacji oraz natury ciemnej energii i ciemnej materii.

Zdjęcie Zdjęcie pokazuje 1000 galaktyk należących do Gromady w Perseuszu i ponad 100 000 dodatkowych galaktyk dalej w tle, a każda zawiera nawet setki miliardów gwiazd. / ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, obróbka obrazu: J.-C. Cuillandre (CEA Paryż-Saclay), G. Anselmi, CC BY-SA 3.0 IGO / domena publiczna

Biorąc pod uwagę to, że nasz Układ Słoneczny ma około 4,75 miliarda lat, a nasz gatunek zaledwie 300 000, jest to niesamowite osiągnięcie i dowód ludzkiej pomysłowości oraz tego, jak wiele na ten moment udało nam się ustalić. Euclid pozwoli nam pogłębić wiedzę na temat roli ciemnej energii w ekspansji wszechświata oraz tego, w jaki sposób ciemna materia jest rozmieszczona we wszechświecie.

Zdjęcie Widok Euklida na Mgławicę Koński Łeb / ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi, CC BY-SA 3.0 IGO / domena publiczna

Należy w tym momencie podkreślić, że pierwsze zdjęcia testowe wykonane przez kosmiczny teleskop Euclid zostały opublikowane 1 sierpnia, jednak były one wykonane w celu potwierdzenia, że wszystkie instrumenty działają prawidłowo tuż po rozmieszczeniu i nie oddają pełnych możliwości urządzenia. Podobnie jak Webb, Euclid fotografuje wszechświat w zakresie fal bliskiej podczerwieni. Jednak w przeciwieństwie do teleskopu NASA, Euclid wyposażony został dodatkowo w kamerę światła widzialnego.

Zdjęcie Widok Euklida na galaktykę spiralną IC 342 / ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, obróbka obrazu: J.-C. Cuillandre (CEA Paryż-Saclay), G. Anselmi, CC BY-SA 3.0 IGO / domena publiczna

Najnowsze zdjęcia wykonane przez kosmiczny teleskop Euclid

ESA udostępniła pierwsze pełnokolorowe obrazy kosmosu wykonane przez teleskop Euclid. Dostajemy ostre jak brzytwa obrazy pełne szczegółów, które do tej pory pozostawały w cieniu. Do tej pory żaden teleskop nie był w stanie patrzeć tak daleko w odległy wszechświat. Opublikowane zdjęcia pokazują szczególną zdolność Euclida do obserwacji gwiazd i galaktyk.

Zdjęcie Widok Euklida na gromadę kulistą NGC 6397 / ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi, CC BY-SA 3.0 IGO / domena publiczna

Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takich obrazów astronomicznych, zawierających tak wiele szczegółów. Są jeszcze piękniejsze i ostrzejsze, niż mogliśmy się spodziewać, pokazując nam wiele wcześniej niewidzianych obiektów w dobrze znanych obszarach pobliskiego Wszechświata. Teraz jesteśmy gotowi obserwować miliardy galaktyk i badać ich ewolucję w czasie.. Mówi René Laureijs, naukowiec projektu Euclid w ESA.