Pierwsze zdjęcia z japońskiego kosmicznego teleskopu rentgenowskiego

Kosmiczny teleskop rentgenowski

Misja XRISM Japońskiej Narodowej Agencji Kosmicznej wystartowała we wrześniu 2023 roku. Kosmiczny teleskop został zaprojektowany w taki sposób, aby wykrywać promienie rentgenowskie o energii od 400 elektronowoltów do 12 000 elektronowoltów. Dla porównania światło widzialne ma zaledwie od 2 do 3 elektronowoltów. Taki zakres działania ma pomóc naukowcom odkryć tajemnice kosmosu, które do tej pory pozostawały niewidoczne.

Za pomocą XRISM będą przyglądać się niektórym z najgorętszych miejsc we wszechświecie jak na przykład śmierci gwiazd czy czarnym dziurom. Jego oko będzie kierowane na wszystko, co wykazuje się wysokoenergetycznym promieniowaniem rentgenowskim. Misja XRISM mogła powstać dzięki współpracy JAXA, NASA oraz ESA.

