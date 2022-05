Pomysł kosmicznego hotelu nie jest nowy i firma Orbital Assembly mówi o nim już od 2019 roku, ale nie da się ukryć, że za sprawą ubiegłorocznych lotów największych prywatnych przedsiębiorstw zajmujących się turystyką kosmiczną, tj. Richarda Bransona i jego Virgin Galactic, Jeffa Bezosa i Blue Origin, a także w pełni cywilnego lotu Inpiration4 zorganizowanego przez SpaceX, jego wizja jest o krok bliżej realizacji. Szczególnie że osób zainteresowanych kosmicznymi podróżami nie brakuje, bo warto wspomnieć, że ostatnio z ISS wróciła prywatna misja kosmiczna, która kosztowała każdego z zainteresowanych ok. 55 mln USD.

Wakacje w kosmosie. Pioneer Station zaprasza

Co ciekawe, z najnowszych informacji udzielonych przez Orbital Assembly wynika, że firma myśli w gruncie rzeczy nad dwoma tego typu projektami stacji-hoteli kosmicznych. Pierwotny pomysł zakładający kilka połączonych ze sobą modułów, między którymi można się poruszać za pomocą szybów windowych, wspólnie tworzących obracające się koło o średnicy ok. 200 m (przedsiębiorstwo nie ukrywa, że za wzór posłużyła tu 2001: Odyseja Kosmiczna Stanleya Kubricka), wciąż jest w mocy, ale doczekał się nowej nazwy.



Voyager Station, bo o nim właśnie mowa, będzie w stanie gościć 400 osób i zacznie przyjmować turystów w 2027 roku. Jest jeszcze jednak nowy projekt o wiele mówiącej nazwie, a mianowicie Pioneer Station, który będzie dużo mniejszy i pomieści zaledwie 28 osób, ale zacznie działać już w 2025 roku i przetrze szlaki dla większego brata.



Orbital Assembly widzi to miejsce również jako park biznesowy, więc poza pokojami dla kosmicznych turystów będzie oferował również przestrzeń biurową. I choć początkowo należy spodziewać się bardzo wysokich cen za taką atrakcję, to jak twierdzi COO firmy, Tim Alatorre, wraz z rozwojem kosmicznej turystyki szybko się to zmieni.



Zdjęcie Pioneer Station będzie mniejsze, ale zacznie działać już w 2025 roku / Orbital Assembly / materiały prasowe

Celem zawsze było umożliwienie dużej grupie osób życia, pracy i prosperowania w kosmosie. (...) Robimy wszystko, co tylko możemy, żeby kosmos był dostępny dla każdego, nie tylko dla bogatych komentuje Alatorre w wypowiedzi dla CNN.

Co ciekawe, chociaż stacje mają się obracać z prędkością kątową wystarczająco dużą, aby wygenerować sztuczną grawitację, w pobliżu centrum obiektów jej nie będzie, więc goście będą mogli doświadczyć stanu nieważkości. W pozostałych miejscach, m.in. pokojach, będzie można jednak korzystać z jej “udogodnień" - turyści będą mogli spać w klasycznych łóżkach, wziąć prysznic, jeść posiłki czy napić się drinka na siedząco. Udostępnione grafiki pokazują pokoje o wysokim standardzie przypominające te klasyczne “ziemskie", tyle że z dużo ciekawszym widokiem.



Zdjęcie Pokoje w kosmosie będą przypominać te ziemskie w luksusowych hotelach / Orbital Assembly / materiały prasowe

Zdjęcie W kosmicznych hotelach będą miejsca na szaleństwa w stanie nieważkości / Orbital Assembly / materiały prasowe

Tim Alatorre ujawnił też, że Orbital Assembly rozmawiało już praktycznie z każdym prywatnym przedsiębiorstwem zajmującym się turystyką kosmiczną, więc potencjalne kolaboracje są już pewnie w planach. COO twierdzi, że wydaje się to naturalne, bo chociaż takie firmy, jak Virgin Galactic i Blue Origin, latają już w kosmos, to brakuje im konkretnego celu. I choć może być nim Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która gościła już prywatnych użytkowników, z czego skorzystał choćby Elon Musk i jego SpaceX, ale kosmiczny dom jest raczej miejscem badań naukowych i nie oferuje typowo turystycznych udogodnień - to właśnie tę lukę ma zamiar wykorzystać Orbital Assembly.

To nie będzie jak wizyta w fabryce czy placówce naukowej. Zamiast tego powinieneś poczuć się jak we śnie sci-fi. Nie będzie wszędzie kabli, to komfortowe przestrzenie, w których poczujesz się jak w domu dodaje Alatorre.