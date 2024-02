Polska firma PIAP Space, która działa w dziedzinie robotyki kosmicznej jest głównym wykonawcą w różnego rodzaju projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Teraz będzie odpowiedzialna za stworzenie manipulatora robotycznego, który będzie przenosić ładunki dla astronautów znajdujących się na Księżycu.

Wyjątkowa księżycowa misja, w której biorą udział Polacy

Projekt Argonaut realizowany przez ESA to program tworzenia lądowników księżycowych, które będą dostarczać astronautom różnego rodzaju ładunki (m.in. żywność, wodę, czy sprzęt) i infrastrukturę niezbędną w trakcie budowy baz księżycowych, badań naukowcy rozmieszczania stacji energetycznych na Księżycu.

Badacze wskazują, że program ten może zostać włączony do realizowanej przez NASA misji Artemis, gdzie mógłby wykonywać samodzielne misje naukowe - ramię będzie w stanie pobierać próbki z powierzchni Księżyca w sposób autonomiczny.

Lądownik Argonaut będzie mógł przenieść na Srebrny Glob platformę ładunkową o masie do 2100 kg. Jednocześnie lądownik, w razie nagłych sytuacji kryzysowych, będzie mógł zmienić funkcję, by wspomóc przetrwanie astronautów.

W lądowniku będzie zamontowany specjalny sprzęt do nawigacji i lądowania, platforma ładunkowa, a także sam ładunek. Cały sprzęt ma znaleźć się na rakiecie Ariane 6, która ma go wynieść na powierzchnię Księżyca.

Polskie robotyczne ramię poleci na Księżyc

Polska firma wraz z partnerskimi przedsiębiorstwami Astronika, Leonardo i GMV w ramach projektu Breadboarding of a Robotic Manipulator for Lunar Missions (MANUS) ma zaprojektować technologię, która będzie idealna dla wspomnianych powyżej potrzeb. Kolejnym krokiem ma być opracowanie prototypowej wersji demonstracyjnej urządzenia, która w dalszej części projektu będzie testowana w różnych warunkach.

Warto wspomnieć, ze PIAP Space stworzył prototyp podwozia łazika Sample Fetch Rover (SFR) na potrzeby misji Mars Sample Return, gdzie głównym celem jest zbieranie i transport próbek z Czerwonej Planety do rakiety powrotnej na Ziemię. Ponadto polska firma jest głównym wykonawcą ramienia robotycznego Titan, które jest opracowywane dla ESA. Urządzenie to ma działać na orbicie okołoziemskiej i ma służyć m.in. do serwisowania satelitów.

