Supermasywna czarna dziura z centrum Drogi Mlecznej

Czarna dziura znajdująca się w centrum naszej galaktyki wydaje się znacznie mniej jasna niż inne czarne dziury stanowiące centrum galaktyk. Okazuje się, że do niedawna nie pochłaniała aktywnie otaczającej ją materii. Jednak najnowsze dane sugerują, że olbrzym obudził się niedawno, około 200 lat temu, aby ponownie pożerać gaz i szczątki znajdujące się w jego zasięgu.

Zdjęcie Obrazy z NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer i Chandra X-ray Observatory ukazujące Sagittarius A* / IXPE: NASA/MSFC/F. Marin i wsp.; Chandra: NASA/CXC/SAO; Przetwarzanie obrazu: L.Frattare, J.Major i K.Arcand / NASA

Co więcej, dzięki zebranym danym przez NASA IXPE naukowcy mogli odtworzyć dźwięk tego, jak czarna dziura może brzmieć. Dźwięki w kosmosie nie rozchodzą się, co za tym idzie, przez przestrzeń kosmiczną nie jesteśmy w stanie usłyszeć oddalonych od nas obiektów. Związane jest to z tym, że fale akustyczne potrzebują atmosfery, aby się rozchodzić.

Reklama