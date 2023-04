Rakieta Starship od Elona Muska eksplodowała krótko po starcie

Nie tylko rakieta jest konstrukcją godną podziwu, ponieważ SpaceX zbudowało również największą na świecie wieżę startowo-przechwytującą, która liczy 146 metrów wysokości. Została specjalnie zaprojektowana w celu wystrzelenia i złapania superciężkiej rakiety.

Starship to najpotężniejsza rakieta, jaką kiedykolwiek wyprodukowano. Mierzy 120 metrów wysokości i 9 metrów średnicy. Ma być zdolna do wyniesienia na orbitę do 150 ton metrycznych ładunku. Osoby, które śledzą poczynania Elona Muska wiedzą również, że data dziewiczego lotu rakiety może być odebrana dwuznacznie.

Elon Musk i 4/20

Z jednej strony nowa data startu była raczej dziełem przypadku, ponieważ pierwotnie lot odbyć miał się 17 kwietnia. Jednak został przesunięty o 48 godzin z powodu awarii, w związku z którą wystąpił problem z utrzymaniem ciśnienia w rakiecie. 420 jest liczbą niewątpliwie ulubioną przez założyciela SpaceX i lubi się do niej odnosić, czasami jednak w mało przemyślany sposób. Przykład stanowi żart z 2018 roku, kiedy to znany miliarder opublikował post na Twitterze, za który groziła mu niemała grzywna.

Gdzie twierdził, że rozważa wykupienie Tesli prywatnie po 420 USD za akcję – choć później z powodzeniem argumentował, że liczba ta była zbiegiem okoliczności – i uwzględnił tę liczbę w swoim przejęciu Twittera. Liczba 420 stała się internetowym memem, które Musk uwielbia. W związku z datą kolejnej próby lotu rakiety Starship, pojawiły się liczne internetowe żarty. Data 20.04 (w USA jest to 04.20) nawiązuje również do symbolu slangowego 420 związanego z kulturą entuzjastów konopi, a sam Musk nie kryje się ze swą sympatią do marihuany.