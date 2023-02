Rosja wysyła rakietę na ISS. Ma... uratować uwięzionych astronautów

NASA, jak i Roscosmos założyli, że za wyciek odpowiada uderzenie mikrometeorytu. Wcześniej tego typu awarie już zdarzały się na rosyjskich statkach. Po zatrzymaniu wycieku zaszła obawa, że powrót statkiem Sojuz MS-22 to niebezpieczeństwo dla astronautów. Dlatego Roscosmos zarządził stworzenie misji ratunkowej i wysłanie na ISS nowego statku, który właśnie w niedzielę zadokuje na ISS.

Zdjęcie Przed startem Sojuza-23 do zaopatrzenia wrzucono pluszowego misia / screen/Youtube/NASA/Marcin Jabłoński / materiał zewnętrzny

Co ciekawe MS-22 dalej dokuje na ISS i jest przygotowany do ewentualnego odlotu z rosyjskimi kosmonautami. Roscosmos postanowił bowiem zachować uszkodzony statek w razie ewentualnej potrzeby nagłego odlotu z ISS w przypadku np. groźnej awarii całej stacji.

Wobec nagłej sytuacji przygotowany był osobny statek awaryjny dla amerykański astronauty Franka Rubio. Miałby on do dyspozycji statek Dragon firmy SpaceX. To dlaczego w przypadku nagłego powrotu na stację trójka astronautów nie wróciłaby razem, można raczej tłumaczyć względami politycznymi.