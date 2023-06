W pasie planetoid, który rozciąga się pomiędzy Marsem a Jowiszem, ukrywa się przed nami planetoida wykonana prawie w całości z drogocennych metali. Jest zamarzniętym jądrem planety wielkości Marsa, która uległa zniszczeniu. Obiekt jest wart biliony złotych. Chodzi tutaj o kosmiczną skalę o intrygującej nazwie 16 Psyche.

NASA od kilku lat szykuje na nią misję. Chociaż plan budowy sondy rodził się w bólach i sama misja wielokrotnie była odwoływana, teraz dochodzą do nas wspaniałe wieści, że jednak start odbędzie się, i to jeszcze w tym roku. Co ciekawe, realizacją misji zajmie się sam Elon Musk i jego firma SpaceX. Giełdy surowców drżą w posadach przed takimi obiektami.

