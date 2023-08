Solar Orbiter znalazł przyczyny wiatru słonecznego. Ważne odkrycie sondy

Solar Orbiter to sonda należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz NASA, która bada Słońce od kilku lat. Dane zebrane przez statek okazały się być bardzo wartościowe. Solar Orbiter uchwycił niewielkie dżety. Naukowcy sądzą, że to zjawisko ma bezpośredni wpływ na wiatr słoneczny i go napędza.

Zdjęcie Sonda Solar Orbiter i Słońce / Sonda: ESA/ATG medialab; Słońce: NASA/SDO/P. Testa (CfA) / materiały prasowe