Problem nie dotyczy jedynie SpaceX, jednak biorąc pod uwagę liczbę lotów realizowanych przez tę firmę, ma ona największy wpływ na jonosferę. W lipcu start rakiety Falcon 9, która wyniosła na orbitę satelity Starlink, wyrwała dziurę nad Arizoną w wyniku czego powstała krwawa „zorza”. We wrześniu natomiast do podobnej sytuacji doszło, gdy rakieta Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych podczas lotu wydarła dziurę nad Kalifornią, co również spowodowało słabą czerwoną poświatę na niebie.

Sztucznych zórz powstaje coraz więcej

Jak się okazuje, zjawisko krwawych zórz nasila się z każdym miesiącem, a pojawiające się smugi na niebie utrzymują się długo po starcie rakiety. Astronomowie z Obserwatorium McDonalda w Teksasie twierdzą, że obecnie można zaobserwować „od 2 do 5 zorzy każdego miesiąca”. Są one wynikiem wspomnianego już wypalania dziur w jonosferze przez dopalacze rakiet, gdy spadają one z powrotem na Ziemię po odłączeniu od górnego stopnia.

Uwalniające się paliwo do jonosfery powoduje rekombinację zjonizowanych atomów tlenu. Czyli następuje zmiana w zwykłe cząsteczki gazu. Transformacja ta pobudza je i powoduje, że zaczynają uwalniać czerwone światło. Jest to proces podobny do tego, który powoduje naturalne zorze polarne, gdy gaz pobudzany jest przez promieniowanie słoneczne. Dziury zamykają się w ciągu 10 do 20 minut.

Według naukowców na ten moment dziury nie stanowią żadnego zagrożenia dla życia na Ziemi, Jednak „ich wpływ na naukę astronomiczną wciąż jest oceniany i stanowi rosnący obszar zainteresowania badaczy” – powiedział astronom Stephen Hummel.