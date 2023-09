SpaceX ma konkurencję. Stoke Space udostępnia zdjęcia z testów rakiety

Testy odbyły się na platformie startowej w poligonie firmy w Moses Lake w stanie Waszyngton. Na części ze zdjęć można dostrzec jasny płomień zapalony przez silnik wodorowo-tlenowy rakiety w trakcie jej startu. Próba była dla Stoke Space bardzo ważna, bo miała wykazać gotowość różnych systemów, w tym do manewrowania konstrukcją poprzez dławienie silników.

"Ten test był ostatnim w naszym programie demonstracyjnym technologii Hopper. Pomyślnie zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane cele. Udowodniliśmy również, że nasze nowatorskie podejście do solidnych pojazdów kosmicznych nadających się do szybkiego ponownego użycia jest uzasadnione technicznie i uzyskaliśmy niesamowitą ilość danych, które pozwolą nam z pewnością ewoluować projekt od demonstratora technologii do niezawodnej rakiety wielokrotnego użytku." — czytamy w oświadczeniu firmy Stoke Space.

Stoke Space może wyrosnąć na konkurencję dla SpaceX

SpaceX jest obecnie gigantem branży kosmicznej, który co chwilę pozyskuje nowe kontrakty i to m.in. pozwala firmie na dalszy rozwój kolejnych rakiet. W tym przede wszystkim Starshipa, który ma umożliwić ludzkości loty na Marsa. Firma Elona Muska również zaczynała od małego projektu rakiety, jak to jest w przypadku Stoke Space. Kto wie, a może ten startup również z czasem wyrośnie na godnego rywala dla SpaceX? Nawet jeśli tak się stanie, to firma będzie potrzebowała na osiągnięcie podobnej pozycji wielu lat.