Czerwoną Planetę intensywnie eksplorujemy za pomocą kołowych robotów od blisko 20 lat. Pomimo tego faktu, wciąż o tym bliskim świecie wiemy mniej, niż byśmy sobie tego życzyli. Niegdyś panowały tam idealne warunki do rozkwitu życia jakie znamy z naszej planety.

Obecnie Mars jest jałową pustynią, ale nie oznacza to, że nie występują tam spektakularne krajobrazy. Najlepszym dowodem na to, że krainy tej planety są niezwykle różnorodne, mogą być najnowsze obrazy wykonane przez należącą do NASA sondę Mars Reconnaissance Orbiter.

Niezwykłe grzbiety wulkaniczne Tempe Terra

Wideo youtube

Wysokiej rozdzielczości zdjęcia pochodzą z instrumentu, który nosi nazwę HiRISE. Na opublikowanym materiale filmowym naukowcy z obsługi misji sondy ukazali Tempe Terra, mocno pokryty kraterami region wyżynny leżący na krańcu wulkanicznej prowincji Tharsis, na północnej półkuli Marsa.

Reklama

Region zawiera również wiele małych wulkanów tarczowych, strumieni lawy i innych struktur wulkanicznych. Występują tam całe sieci grzbietów. Mają one bardzo regularną wysokość i szerokość. Te grzbiety również wydają się być związane z pewną warstwą. Warstwa nad grzbietami ma ciemniejszy odcień, a wiele grzbietów jest połączonych z innymi, niektóre pod kątem zbliżonym do prostego.

Niegdyś w Tempe Terra mogła płynąć woda

Grzbiety często wyglądają jak proste segmenty, które przecinają się w sposób przypominający kratownicę. Mają setki metrów długości, dziesiątki metrów wysokości i kilka metrów szerokości. Uważa się, że uderzenia stworzyły pęknięcia na powierzchni, które później działały jako kanały dla np. wody. Płyny cementowały konstrukcje. Z biegiem czasu otaczający materiał uległ erozji, pozostawiając za sobą twarde grzbiety.

Naukowców niezwykle interesuje ten region. Jako że przylega on do nisko położonych równin Arcadia, gdzie pod powierzchnią może występować lód wodny, w przyszłości te obszary mogą stać się celem misji załogowych i budowy pierwszych kolonii.