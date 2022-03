Spektakularny obraz Słońca. Te szczegóły zapierają dech

Już w najbliższy weekend, sonda Solar Orbiter zbliży się do Słońca na rekordowo małą odległość i wykona kolejne spektakularne obrazy, które pokażą nam naszą dzienną gwiazdę w niedostępnych dotąd szczegółach. Jeden z takich można zobaczyć na witrynie ESA (tutaj) . Astronomowie wieszczą, że europejskie urządzenie niemal dotknie Słońca, gdyż zbliży się do niego na zaledwie 48 milionów kilometrów.

Zdjęcie Pola magnetyczne i plazma na Słońcu widoczne na obrazie z Solar Orbiter / ESA / materiały prasowe

Tutaj warto przypomnieć, że Ziemia znajduje się ok. 150 milionów kilometrów od Słońca. Naukowcy liczą na pozyskanie niezwykle cennych danych na temat funkcjonowania pól magnetycznych i całej atmosfery najbliższej nam gwiazdy. Dzięki Solar Orbiter będziemy mogli odkryć największe jej tajemnice w ciągu najbliższych kilku lat.

Sonda Solar Orbiter odkryje tajemnice Słońca

Ta wiedza jest niezbędna do odpowiedzi na pytanie, dlaczego wyższe warstwy atmosfery Słońca są znacznie gorętsze od powierzchni oraz w jaki sposób możemy przygotować się do słonecznej apokalipsy, czyli uderzenia w Ziemię tsunami wysokoenergetycznych cząstek po potężnym wybuchu z plazmy na Słońcu. To będzie oznaczało możliwość uszkodzenia satelitów czy naziemnej infrastruktury energetycznej.

Obecnie wzrasta aktywność Słońca. Na wschodnim skraju widocznej z Ziemi tarczy gwiazdy pojawiły się duże plamy, które mogą zaowocować potężnymi rozbłyskami i koronalnymi wyrzutami materii. Astronomowie spodziewają się pojawienia się zórz polarnych na Ziemi w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Jest wielce prawdopodobne, że będziemy mogli je podziwiać również w Polsce.