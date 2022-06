Jason Major z Lights in the Dark opublikował na swoim profilu na Twitterze piękny materiał filmowy wykonany 16 czerwca 1969 roku. Prezentuje on start rakiety Saturn V z misją Apollo 11 na Księżyc.

I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo w sieci pełno jest takich filmów, gdyby nie fakt, że skupiono się na nim na samych potężnych silnikach rakiety, a mianowicie Aerojet Rocketdyne F-1. Wydobywające się z nich chmury ognia i dymu rozprzestrzeniają się z hipnotyzującą prędkością 500 klatek na sekundę, czyli w dużym spowolnieniu.

Start misji Apollo 11 w 500 klatkach na sekundę

Dzięki temu można skupić się na niedostrzegalnych zwykle szczegółach. Trzeba przyznać, że ten materiał to prawdziwe złoto i gratka dla entuzjastów rakiet czy całego przemysłu kosmicznego. Jason Major napisał, że cały film nakręcono za pomocą 16-milimetrowej kamery filmowej E-8.

Na paliwie z Saturn V można 800 razy objechać Ziemię

W globalnej sieci, od jakiegoś czasu krąży również inne, nieco dłuższe nagranie startu pojazdu Apollo 11 wraz z rakietą Saturn V. Zostało ono wykonane kamerą E72 i prezentuje szerszy kadr na to wydarzenie. NASA z okazji ostatnich 50. rocznic misji w ramach programu Apollo, odświeżyła wiele zdjęć i filmów z tych pionierskich podróży.

Rakieta Saturn V miała 111 metrów wysokości, czyli ok. 36 pięter, i ważyła 2,8 miliona kilogramów, gdy była w pełni zatankowana do startu. Rakieta wygenerowała oszałamiające 34,5 miliona niutonów (7,6 miliona funtów) ciągu podczas startu, czyli więcej niż 85 zapór Hoovera. Jeśli porównać to do spalania zwykłego samochodu (ok. 8 litrów na 100 kilometrów), to na całym paliwie Saturn V można objechać naszą planetę aż 800 razy.