Starlinki po raz kolejny nad Polską

We wtorek 31 października o godzinie 17:22 warto spojrzeć na chwilę w górę, bo będzie na co popatrzeć. Chyba że pogoda znowu spłata nam figla. Dzięki temu, że satelity znajdują się blisko siebie, tworzą tak zwany kosmiczny pociąg, układając się w jasną smugę światła na ciemnym tle nieba. Starlinki poruszają się po określonej orbicie, w związku z czym, co jakiś czas możemy podziwiać ich przeloty również nad Polską.

Dzisiaj wieczorem, jeżeli tylko pogoda pozwoli, będziemy mogli podziwiać kosmiczny pociąg Elona Muska 22 minuty po godzinie 17. Jak donosi portal Nocne Niebo, w zależności od miejsca prowadzenia obserwacji przelotny będzie można obserwować na różnych wysokościach. Przelatujące dzisiaj satelity są częścią serii G7-6.

Jak obserwować?

Wzrok należy skierować a południowo-zachodnią część nieba, bo właśnie tam pojawią się Starlinki. Przelot kosmicznego pociągu będzie trwał 4 minuty. Według prognoz najlepsze warunki do obserwacji satelitów Elona Muska będą mieli mieszkańcy Podkarpacia, ponieważ tam zobaczymy je na 60 stopniach ponad horyzontem.

Nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu, aby móc obserwować przelot satelitów. Jedyne co nam może przeszkodzić to zachmurzone niebo. Należy wypatrywać jasnej linii poruszającej się między gwiazdami. Może przybrać lekko niebieskawy odcień.

Starlink firmy SpaceX

Starlink to system satelitarny składający się z tysięcy pojedynczych satelitów telekomunikacyjnych, które mają zapewnić dostęp do sieci ludziom z każdego zakątka świata. Obecnie na orbicie okołoziemskiej znajduje się ich już prawie 5000. W założeniu firmy megakonstelacja będzie składała się z 12 000 pojedynczych obiektów.

Sieć satelitów należących do Elona Muska jest na tyle rozbudowana i na tyle jasna, że zaczyna stwarzać problemy. Przelot kosmicznego pociągu na nocnym niebie jest dla wielu astronomów amatorów wyczekiwanym wydarzeniem. Jednak światło odbijane przez satelity oraz emitowane przez nie fale radiowe utrudniają pracę astronomom na całym świecie.