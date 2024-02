Konstelacja satelitów Elona Muska ciągle rośnie

Deorbitacja to strategiczne posunięcie zapobiegawcze. Obecnie na orbicie znajduje się już ponad 5400 satelitów. Co ciekawe na ten moment 17 jednostek jest niezdatna do użytku, jednak dalej krążą po orbicie. Oczekuje się, że w nadchodzących latach po prostu spłoną w atmosferze ziemskiej.

Eksperci jednak uważają, że deorbitacja 100 jednostek w krótkim czasie jest mimo wszystko niezwykła. Dokładny charakter problemu wczesnych wersji satelitów Starlink nie został jednak przez firmę ujawniony. SpaceX zapewnia, że świadczone usługi będą w dalszym ciągu udostępniane bez jakichkolwiek problemów. Dla SpaceX wymiana 100 satelitów nie stanowi żadnego problemu. W ciągu miesiąca firma jest w stanie umieścić na orbicie ponad 200 nowych jednostek.

Zdjęcie Zatłoczone niebo – całonocne satelity (1–2 czerwca 2022 r.) / Alan Dyer / Universal Images Group / Forum / Agencja FORUM

Docelowo na orbicie mają znaleźć się dziesiątki tysięcy jednostek

Satelity Starlink umieszczane są na stosunkowo nisko jak na jednostki komunikacyjne. Orbitują na wysokości od 340 do 614 kilometrów. W zwykłych warunkach deorbitacja z górnych granic trwać może nawet do pięciu lat, jednak w przypadku kontrolowanych deorbitacji proces ten trwa o wiele krócej. Wspomagane są przez systemy napędowe, dzięki czemu zajmują mniej czasu i są bezpieczniejsze w porównaniu do niekontrolowanych deorbitacji.

Sytuacja związana z satelitami SpaceX bezpośrednio odnosi się do problemu, jakim jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa na niskiej orbicie okołoziemskiej. Satelity masowo wystrzeliwane na orbitę stanowią poważny problem dla organów regulacyjnych.

Powoli wchodzą w życie przepisy mające na celu przynajmniej minimalne kontrolowanie firm oferujących usługi, do których świadczenia potrzebne są konstelacje złożone z tysiące małych satelitów. Bez kontroli orbita okołoziemska szybko zostanie na tyle zanieczyszczona, że nie będzie można prowadzić żadnych operacji bez ryzyka kolizji.

