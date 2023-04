Stworzono mapę ciemnej materii, która potwierdza teorię Einsteina

Teleskop w Chile prześledził najdokładniej, jak na to pozwala dostępna technologia, rozmieszczenie ciemnej materii na przestrzeni prawie 14 miliardów lat świetlnych. Ciemna materia ma to do siebie, że jest niezwykle trudna do wykrycia, mimo że stanowi większość masy wszechświata.

Obserwacje kosmosu

Stanowi ona jakby rusztowanie, na którym zawieszone są poszczególne obiekty w kosmosie. Co więcej, nie emituje ani nie pochłania światła. Jedynym sposobem na to, aby wykryć jej obecność we wszechświecie, jest to, że oddziałuje na grawitację. Gdyby nie obecność ciemnej materii, która spina wszystko w całość, wszelkie galaktyki gwiazd rozpadłyby się nietrzymane przez przyciągającą je energię.