Perseidy są fragmentami komety Swift-Tuttle, która przemierza Układ Słoneczny w cyklu trwającym około 133 lat. Kiedy Ziemia przechodzi przez obszar, w którym znajdują się resztki tej komety, cząstki pyłu wchodzą w atmosferę z prędkością około 59 km/s. Wysokie prędkości powodują, że pyłki spalają się, tworząc jasne smugi, które widzimy jako "spadające gwiazdy".

Noc Perseidów 2024 wciąż przed nami

Rój Perseidów można obserwować każdego roku od połowy lipca do końca sierpnia. To jeden z najbardziej regularnych i najbardziej obfitych skupisk meteorów. Fani astronomii zazwyczaj jednak z niecierpliwością wyczekują apogeum tego zjawiska, które daje niezapomniane wrażenia wizualne. Noc Perseidów 2024 przypada z 12 na 13 sierpnia, wtedy spadać może nawet 100 meteorów w ciągu godziny. Oznacza to, że niebo dosłownie zajaśnieje "spadającymi gwiazdami". Perseidy zdają się wybiegać z konstelacji Perseusza, stąd ich nazwa. Bywają też nazywane "Łzami świętego Wawrzyńca", ponieważ ich spektakularne roje pojawiają się na niebie około 10 sierpnia, kiedy przypada wspomnienie tego świętego.

Reklama

Nauka Wenus powraca na niebo jako Gwiazda Wieczorna. Jak obserwować?

Noc Perseidów 2024: gdzie oglądać gwiezdny spektakl?

Rój spadających meteorów widoczny jest z każdego miejsca na ziemi. Aby go podziwiać, nie trzeba żadnego specjalistycznego sprzętu. W Polsce mamy szczególne dobre warunki do ich oglądania. Sierpniowe noce są zazwyczaj ciepłe i stosunkowo bezchmurne, co sprawia, że warunki do obserwacji są idealne. Aby maksymalnie wykorzystać okazję do podziwiania Perseidów, warto znaleźć miejsce z dala od świateł miejskich, takie jak łąki, pola, polany leśne czy wybrzeża jezior oraz rzek. Najlepszym czasem do obserwacji jest późny wieczór i wczesne godziny poranne, kiedy radiant - punkt, z którego wydają się wybiegać meteory - znajduje się najwyżej na niebie. Leżak, ciepły koc i cierpliwość to klucz do sukcesu.

Spadające gwiazdy: odwieczna fascynacja

Perseidy są obserwowane przez ludzkość od tysiącleci: podziwiali je starożytni Egipcjanie, Chińczycy i Grecy, nawet pierwotni zamieszczali je na swoich rysunkach. Ludzie od zawsze przypisywali "spadającym gwiazdom" szczególne znaczenie. W niektórych kulturach zwiastowały one śmierć, w innych szczęście. W Ameryce Północnej Indianie uważali, że to żmije opuszczające niebo. Co ciekawe, we wschodniej Polsce również meteory nazywano "żmijami", tutaj jednak niosły one ze sobą bogactwo i zboże. Na Bliskim Wschodzie były to strzały aniołów walczących z demonami, Grecy uważali je za znaki od Zeusa. Rojom Perseidów wielu kulturach towarzyszyły wyjątkowe obrzędy i rytuały. W Japonii ogłaszano wtedy amnestię dla więźniów. Do dziś wielu uważa, że na widok spadającej gwiazdy trzeba pomyśleć życzenie, a wtedy ono się spełni. Wygląda na to, że na tegoroczną noc Perseidów wypadałoby przygotować całą listę życzeń.

Czytaj też: Kometa Tsuchinshan-ATLAS leci w stronę Ziemi. Zaczęła się rozpadać

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!