Sprawdzili, co znajduje się w tajemniczych drzwiach

Jednym z nich była wyprawa właśnie do tajemniczych drzwi w skale. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy przypadkiem nie znajduje się tam jakieś zagłębienie, którego zbadanie mogłoby pozwolić lepiej poznać wnętrze planety. Niestety, po zbliżeniu okazało się, że w tylnej części "drzwi" znajduje się skała, co oznacza, że są to wrota donikąd.

Naukowcy tłumaczą, że mamy tutaj do czynienia ze zwykłym pęknięciem w skale. Chociaż wygląda ono charakterystycznie, to nie jest to nic wyjątkowego. Na Marsie panują spore różnice temperatur między dniem a nocą. Pod wpływem ciepła skały się ogrzewają i nieco zwiększają objętość, schłodzone zaś kurczą. To wywołuje w nich silne naprężenia, a te wywołują pękanie.