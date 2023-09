Tajemniczy czarny pył na kapsule. Badacze przerwali prace nad próbką Bennu

Niezidentyfikowany czarny pył na pokrywie kapsuły, w której znajduje się próbka z Bennu

Pierwsza w historii próbka pobrana w przestrzeni kosmicznej dotarła na Ziemię w zeszłym tygodniu. Została niezwłocznie przetransportowana do siedziby NASA w Houston, aby naukowcy mogli zając się analizą pozyskanego materiału. Docelowo próbka ma zostać podzielona i rozesłana do naukowców z całego świata, co pozwoli na przebadanie jej pod każdym możliwym kątem.

Naukowcy wczoraj otworzyli pojemnik, w którym znajduje się kapsuła zawierająca próbkę asteroidy, jednak musieli przerwać pracę ze względu na obecność na jej powierzchni niezidentyfikowanego czarnego pyłu. Zdjęcie udostępnione przez agencję pokazuje, że całe wnętrze pojemnika pokryte jest czarnym materiałem. Na ten moment naukowcy starają się określić, czy pochodzi on z Bennu.