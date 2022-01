Problem jest taki, że jeśli zrobisz całą matematykę, dowiesz się, że obiekt nie powinien mieć wystarczająco energii do emitowania takich fal radiowych co 20 minut. To nie powinno być możliwe, powinien być nieaktywny. Dlatego myślimy, że linie pola magnetycznego są w jakiś sposób skręcone. Gwiazda neutronowa przeszła pewien rodzaj wybuchu lub aktywności, który powoduje tymczasowe emitowanie fal radiowych i który zapewnia jej dość energii do produkcji czegoś takiego co 20 minut

dodają badacze.