Tak dziwnie brzmi Mars na najnowszym nagraniu z łazika Perseverance

6-kołowy robot NASA ma zainstalowane na swoim pokładzie dwa mikrofony. Dzięki nim udało się uwiecznić bardzo długie, bo aż 5-godzinne nagranie dźwięków towarzyszącym podmuchom wiatru. Oczywiście, na powierzchni jest tak cicho, że przy okazji udało się również wychwycić szumy poruszających się kół i napędzających je silników.

To nie pierwsze nagranie dźwięków z Marsa. Niedawno NASA opublikowała nagranie słyszanych przez Perseverance wstrząsów sejsmicznych. Wszystkie one brzmią niepokojąco, ponieważ na Czerwonej Planecie dźwięki rozchodzą się nieco inaczej, niż ma to miejsce na Ziemi.

Dzieje się tak ze względu na niskie ciśnienie i rzadką atmosferę. Chociaż nagrania to bardzo fajny dodatek do przesyłanych na Ziemię zdjęć, to jednak czekamy na realizację pierwszej w historii misji załogowej na Marsa. Wówczas kolonizatorzy powiedzą nam, jak naprawdę wygląda i brzmi Mars.