Tak silnej zorzy polarnej nie było w Polsce od lat. Szczęka opada

Sławomir Matz Astronomia

W Polsce rzadko dochodzi do sytuacji, w której można obserwować zorzę polarną. Jest to zjawisko zarezerwowane dla osób zamieszkujących obszary okołobiegunowe. Gdy już jednak nam się poszczęści, to zazwyczaj jest to blada poświata tańczących kolorów nisko nad północnym horyzontem. Wydarzenia z minionej nocy przeszły jednak wszelkie oczekiwania.

Zdjęcie Zorza polarna w nocy 23-24 marca zaskoczyła wszystkich. To prawdopodobnie najsilniejsze takie zjawisko od 2015 roku. / Sławomir Matz / Gwiazdy w dłoniach / Pexels.com