Burze geomagnetyczne to nagłe i intensywne zmiany pola magnetycznego Ziemi. Są one powodowane przez wyrzuty masy ze Słońca, powstające podczas rozbłysków. Wywołują gwałtowne zmiany parametrów fizycznych wiatru słonecznego.

Efektem może być zjawisko zorzy polarnej.

Kiedy kolejna zorza polarna widoczna z Polski?

Zorza polarna zazwyczaj jest widoczna z obszarów okołobiegunowych. W wyjątkowych sytuacjach można ją zaobserwować również z terytorium Polski. Wiele wskazuje na to, że najbliższa okazja do takich obserwacji wystąpi w nocy 23-24 marca.



Jest to spowodowane wyrzutem materii na Słońcu, do którego doszło 20 marca, a która to materia, dzisiaj dotrze do Ziemi.

Reklama

Aby obserwować zorzę polarną w Polsce, należy patrzyć w kierunku północnego bieguna polarnego. Najlepiej wybrać miejsce, w którym północne niebo będzie pozbawione przeszkód obserwacyjnych oraz wielkich miast. Zorza polarna w Polsce jest niezwykle subtelna i może być pomylona z łuną światła unoszącą się nad miastem.

Nie ma konkretnych pór, w których ze szczególną uwagą powinno się obserwować niebo. Zorza zmienia się z minuty na minutę. Jej intensywność rośnie i spada właściwie w czasie rzeczywistym. Na obserwacje warto zaplanować sobie nieco więcej czasu.

Jak powstaje zorza polarna?

Zorza polarna powstaje, gdy wokół magnetosfery przepływa wiatr słoneczny, czyli strumień wysokoenergetycznych cząstek wypływających z korony słonecznej w przestrzeń kosmiczną.



Ziemskie pole magnetyczne chroni nas przed promieniowaniem, ale ta ochrona naturalnie słabsza jest w pobliżu biegunów, przez co wiatr słoneczny może przenikać w głąb atmosfery (100 - 300 km nad pow. Ziemi).



Cząsteczki gazów w ziemskiej atmosferze pobudzane są przez wiatr słoneczny, w wyniku czego uwalniana jest energia i emitowane jest światło. Najczęstszym kolorem zorzy jest zielony, ponieważ takie światło emitują pobudzone atomy tlenu.