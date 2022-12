Tak wygląda "śmierć" na Marsie. Lądownik Insight wysłał ostatnie zdjęcie

Zabójczy dla InSight okazał się pył marsjański, który zasypał panele słoneczne i lądownik zaczął tracić możliwość ładowania swoich akumulatorów. Ostatnie burze piaskowe na Marsie okazały się dla InSight śmiertelnym ciosem i z każdym dniem było jasne, że za chwilę przestanie działać.

InSight umiera przez brak prądu

Misja lądownika prawdopodobnie zakończy się do końca roku. Eksperci NASA próbowali go ratować usuwając z paneli słonecznych warstwę pyłu, ale okazało się to niemożliwe. Nie pomogło nawet wyłączenie wszystkich pozostałych urządzeń lądownika - napięcie wciąż było zbyt niskie, aby usunąć upiorny pył. Mimo tego lądownik cały czas przesyłał zdjęcia powierzchni Czerwonej Planety, choć każde zdjęcie mogło być "tym ostatnim". InSight zasłynął przesyłając na Ziemię zdjęcia wschodów słońca nad powierzchnią Marsa.