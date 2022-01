Tak wyglądają skutki potężnych wstrząsów sejsmicznych na Marsie

Skutki potężnych trzęsień zostały dostrzeżone na obrazach satelitarnych. Większość z nich wykonał instrument HiRISE znajdujący się na pokładzie należącej do NASA sondy Mars Reconnaissance Orbiter. Astronomowie uważają, że na obrazach możemy zobaczyć bezpośredni skutek potężnych wstrząsów sejsmicznych.

Mają one występować regularnie i praktycznie nie różnić się siłą i skalą od tych występujących na naszej planecie. Na obrazach mają być widoczne mniejsze skały, które na skutek wstrząsów ułożyły się w niesamowite i jednocześnie tajemnicze wzory, na pierwszy rzut oka przypominające jodełkę.

Zdjęcie Skały ułożone w jodełkę widoczne z satelity. To dowód na wstrząsy sejsmiczne na Marsie / NASA/JPL-Caltech / materiały prasowe

Pojawiające się wstrząsy potwierdzają dane z sondy InSight. 25 sierpnia ubiegłego roku wykryła ona dwa trzęsienia, których magnituda wynosiła 4.1 i 4.2, a następnie 18 września, czyli podczas swojego 1000 dnia badania Czerwonej Planety, kolejne o sile 4.2. Wszystkie trzy pobiły poprzedni rekord magnitudy 3.7. Została ona odnotowana w 2019 roku, i co ciekawe, wszystkie były mocno oddalone z epicentrum w ok. 8500 kilometrów od lądownika.

Na Marsie występują potężne wstrząsy sejsmiczne

Naukowcy tłumaczą, że większość największych z dotychczas odnotowanych trzęsień odbywała się znacznie bliżej miejsca lądowania InSight, w regionie zwanym Cerberus Fossae, ok. 1600 kilometrów od lądownika. Tu udało się też znaleźć dowody na to, że obszar ten był tektonicznie i wulkanicznie aktywny w ciągu ostatnich 10 milionów lat.

Nowe trzęsienia sugerują zaś, że nie był to jedyny taki region i kolejnym jest system kanionów Valles Marineris rozciągający się przez 4000 kilometrów, którego centrum oddalone jest od InSight o ok. 9700 kilometrów. Naukowcy są pewni, że na Marsie na pewno w przeszłości występowały o wiele potężniejsze trzęsienia. Mogły one osiągać magnitudę 8.5. Obecnie też mogą, ale na razie, oprócz misji InSight, nie mamy innych urządzeń, które mogą dostarczyć nam na to niezbitych dowodów.