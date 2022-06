Planety obserwowane na ziemskim niebie są obiektami wykonującymi zauważalny ruch po nieboskłonie w ciągu całego roku. Wynika to między innymi z ruchu obiegowego Ziemi, podczas którego zmienia się nasza perspektywa na Układ Słoneczny, ale również z ruchu obiegowego każdej z planet, który przecież trwa nieustannie. Czasami dochodzi do okoliczności, w których kilka planet Układu Słonecznego ustawia się w rzędzie po jednej stronie Słońca. W mediach zjawisko to bywa określane paradą planet.

Parada planet w 2022 roku trwa co najmniej od kwietnia. Już wtedy była okazja do tego, aby na porannym niebie zaobserwować Wenus, Jowisza, Marsa oraz Saturna. W czerwcu poza zmianą kolejności i zwiększeniem odległości kątowych pomiędzy planetami, do parady dołączył Uran i na chwilę dołączy Merkury. To sprawia, że przez moment będzie okazja do tego by zaobserwować aż 6 planet Układu Słonecznego po jednej stronie Słońca. Takie okoliczności zdarzają się wyjątkowo rzadko.

Merkury wkracza do akcji

16 czerwca 2022 roku Merkury znalazł się w maksymalnej elongacji zachodniej. Oznacza to, że jego tarcza znajdowała się najdalej od tarczy Słońca na niebie. Gdyby ekliptyka była nieco bardziej prostopadle nachylona do horyzontu, to najpewniej poskutkowałoby to doskonałą widocznością tej planety gołym okiem na nieboskłonie tuż przed wschodem Słońca.

Niestety do tego nie doszło, lecz nie oznacza to, że wcale nie będzie okazji do obserwacji pierwszej planety Układu Słonecznego. Z racji niefortunnej pozycji na niebie, do obserwacji będzie wymagana przynajmniej lornetka. W odnalezieniu Merkurego niebawem pomóc powinien Księżyc.

Koniunkcje Księżyca z planetami Układu Słonecznego

Dwie największe planety Układu Słonecznego zostały odwiedzone przez Księżyc już 19 i 21 czerwca. W pierwszej kolejności nasz naturalny satelita znalazł się w pobliżu Saturna, a następnie zawisł obok Jowisza. Przed nami odwiedziny Marsa, które będą widoczne już 23 czerwca od godziny 1:40.

Dwa dni później, bo 25 czerwca, Księżyc znajdzie się w pobliżu Urana. Planeta jest niewidoczna gołym okiem, a jej obserwacje okażą się możliwe przy wykorzystaniu przynajmniej lornetki. Widowisko powinno być możliwe do zobaczenia już około 2:50.

Zdjęcie Ustawienie planet 27 czerwca 2022 roku na porannym niebie z udziałem Merkurego i Księżyca / Sławomir Matz / archiwum prywatne

Kolejnego dnia, około 3:10, będzie okazja do zaobserwowania Księżyca w okolicy Wenus, a 27 czerwca około 3:30 w bardzo subtelnej fazie zaobserwujemy go nad tarczą Merkurego nisko nad wschodnim horyzontem. W obserwacjach ostatniego zbliżenia również najlepiej użyć lornetki, ponieważ obydwa obiekty mogą niknąć w zorzy nadchodzącego dnia.

Kiedy kolejna parada planet w tej konfiguracji?

Parada planet w 2022 roku, zdaniem niektórych osób, należy do prawdziwych wyjątków. Jak objaśnia Diana Kanniakainen ze Sky&Telescope w wywiadzie dla NPR, zestawienie 5 planet widocznych gołym okiem na niebie po raz ostatni było widoczne w 2004 roku. Kolejna taka okazja może się powtórzyć dopiero w 2040.