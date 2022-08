Księżyc jest jednym z najciekawszych satelitów w Układzie Słonecznym. Jedną z cech, które czynią go wyjątkowym jest ruch synchroniczny, który polega na tym, że w obrót dookoła jego własnej osi synchronizuje się z obiegiem wokół Ziemi, co sprawia, że przez cały rok jest on odwrócony do nas tą samą stroną. Bywa to elementem teorii spiskowych, ale nie ma tutaj żadnej ukrytej mocy, która mogłaby ustawiać Księżyc w ten sposób.

Obserwując jego tarczę, która niezmiennie od setek tysięcy lat ustawia się tą samą stroną do naszej planety, mogłoby się wydawać, że nasz naturalny satelita nie wykonuje innych ruchów. Tymczasem nic bardziej mylnego. Jego tarcza w skali roku dosłownie tańczy, co na przestrzeni trzech lat sfotografował Andrew McCurthy z Reddita.

Reklama

Pełnia księżycowego tańca niebie

W ciągu ostatnich 3 lat uchwyciłem prawie każdą pełnię Księżyca. - napisał McCarthy we wpisie na Reddicie, do którego załączył niewiarygodną animację. Jest ona zestawieniem wyselekcjonowanych fotografii z ostatniego roku. Uwidacznia się na nich chwiejny ruch tarczy naszego naturalnego satelity. Czy to jakieś sztuczki w obróbce? Niekoniecznie.

Postrzegane chybotanie Księżyca nazywa się libracją i jest wynikiem niezbyt kołowej orbity Księżyca. - napisał Andrew McCarthy w komentarzu na Reddicie. Obrót wynika po części z orbity Księżyca ustawionej pod kątem do ekliptyki, a także z nachylenia osi Ziemi. Aby dokładnie pokazać ten efekt, musiałem uchwycić każdą pełnię Księżyca. - dodał.

Astrofotograf uwiecznił każdą pełnię Księżyca z Arizony, oczekując za każdym razem na to, aż ten wzejdzie na odpowiednią wysokość. Chciał uniknąć w ten sposób złego ustawienia, a także ewentualnych zniekształceń obrazu naszego naturalnego satelity. Z trzech lat fotografowania, wyselekcjonował tylko rok materiału, ponieważ na przestrzeni realizowania całego projektu używał różnych teleskopów, co przekładało się na nieco inny widok Księżyca na różnych fotografiach.

Niecierpliwym wystarczy miesiąc

Fotografowanie Księżyca podczas całego roku to wyzwanie dla cierpliwych. W polskich warunkach jest to niemal niemożliwe do wykonania. To za sprawą dynamicznie zmieniającej się i nieprzewidywalnej pogody. Nie ma pewności, co do tego, że podczas każdej pełni niebo będzie bezchmurne. McCarthy tworzył swoją animację z Arizony, gdzie pełne zachmurzenie nieba to lokalne święto, a większość nocy jest bezchmurna.

Wideo youtube

Zjawisko libracji da się również zarejestrować tworząc codzienne fotografie Księżyca. Połączenie tych zdjęć w animację pozwoli nie tylko pokazać zmianę faz, ale również chwiejny ruch naturalnego satelity Ziemi.