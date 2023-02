Te nadmuchiwane habitaty PneumoCell mogą polecieć na Księżyc w ramach misji Artemis

Thomas Herzig, architekt i główny projektant PneumoPlanet, który jest także założycielem i dyrektorem generalnym PneumoCell, przekonuje zaś, że żadna inna znana koncepcja habitatu nie oferuje tego, co jego projekt, szczególnie w odniesieniu do szklarni. Jego zdaniem nie ma potrzeby drukowania 3D masywnych ścian i sufitów, co jest oczywistym pstryczkiem w nos konkurencyjnych rozwiązań.



Co więcej, wyjaśnia też, że NASA nie planuje dużych stałych habitatów dla misji Artemis i jak wiemy celuje zamiast tego w małą stację kosmiczną Lunar Gateway, aby wysłać astronautów na powierzchnię, gdzie przez kilka dni będą spać w łazikach. Niemniej agencja wspomina o pewnej potencjalnej infrastrukturze w pobliżu stale zacienionych obszarów Księżyca (PSR), w tym habitacie w ramach placówki Artemis Base Camp.



Chociaż opublikowano kilka ładnych renderingów siedlisk księżycowych, aby przyciągnąć uwagę opinii publicznej, do tej pory żadna stała i trwała baza księżycowa nie jest częścią planowanej misji Artemis powiedział Herzig, sugerując jednak, że jego projekt ma duże szanse na udział w tym programie, jeśli NASA zrealizuje pomysł placówki Artemis Base Camp.