Spis treści: 01 Satelity Starlink. Co to jest?

02 Starlink nad Polską. Przelot budzi zainteresowanie

03 Starlink z jachtów

04 Starlink nad Polską. Kiedy na niebie w lipcu 2022?

Satelity Starlink. Co to jest?

Starlink to telekomunikacyjny system satelitarny, który działa dzięki sztucznym satelitom umieszczonym na ziemskiej orbicie przez amerykańskiego giganta SpaceX. Pierwsze poleciały w kosmiczną przestrzeń pod koniec marca 2019 roku, a do 2027 roku firma Elona Muska ma zamiar umieścić na orbicie okołoziemskiej nawet 42 tysiące satelitów. Obecnie jest ich ok. 2600.

Jak działa system satelitarny Starlink? Ten ma za zadanie dostarczenie Internetu we wszystkie regiony świata bez konieczności budowy światłowodów. Każda zainteresowana osoba, zaopatrzona w specjalny odbiornik oferowany przez SpaceX, będzie mogła korzystać z szybkiego Internetu niezależnie od lokalizacji. Jakość może zwalać z nóg.

Satelity Starlink na orbicie umieszczane są przy pomocy rakiet Falcon 9. Te są w stanie zabrać niemal 60 satelit, a każdy taki start to niezwykły spektakl na niebie, popularnie nazywany kosmicznym pociągiem. Przelot Starlink nad Polską również wzbudza ogromne zaciekawienie. Osobliwy widok budzi emocje tym bardziej, że takiej liczby satelitów, wysyłanych przez jedno przedsiębiorstwo, jeszcze nie było.



Starlink nad Polską. Przelot budzi zainteresowanie

Pojawienie się satelit Starlink nad Polską przykuwa uwagę nie tylko astronomów i naukowców. Kosmiczny pociąg widziany jest nawet z centrów największych miast. Wpływ mają na to niska wysokość, na jakiej się znajdują i niewielkie rozproszenie na orbicie po starcie.

Warto więc wiedzieć, kiedy Starlink nad Polską się pojawi, by obraz kosmicznego spektaklu nie był zaskoczeniem. Jeśli zauważymy dziwny rządek świecących punktów, przemierzających miarowym tempem niebo po niebie, to z pewnością jest to przelot satelitów Starlink.

Starlink z jachtów

W maju 2022 roku Starlink przekroczył granicę 400 tys. subskrybentów. To dopiero zapowiedź internetowej rewolucji, którą czeka świat. Kilka dni temu Federalna Komisja Łączności przyznała firmie Muska zezwolenie na prowadzenie mobilnych wersji swojej usługi na terenie Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza?

Dzięki zezwoleniu Starlink jest dostępny na statkach handlowych, platformach wiertniczych czy prywatnych jachtach. Usługa Starlink Maritime, bo taką nosi nazwę, umożliwia łączność z najbardziej odległych akwenów na całym świecie, tak jak w domu. A już wkrótce kosmiczny Internet Starlink znajdzie się w samolotach.

Starlink nad Polską. Kiedy na niebie w lipcu 2022?

SpaceX dokładnie 7 lipca 2022 o godz. 15:11 czasu polskiego wykonał swoją 28. w tym roku misję orbitalną i z kosmodromu Cape Canaveral wystartowała rakieta Falcon 9 z zestawem 53 satelitów Starlink. Wypuszczenie satelitów nastąpiło już 15 minut po starcie. Kiedy obserwować Starlink nad Polską?

Niestety, ze względu na szczyt sezonu białych nocy i start w połowie dnia nie ma możliwości obserwacji tej paczki po wyniesieniu na orbitę. Kiedy Starlink pojawi się na niebie? Według wstępnych informacji 11 lipca o godz. 3.00 polskiego czasu wystartuje Starlink Group 3-1. Falcon 9 ma zabrać blisko 50 satelitów konstelacji Starlink.

Kolejny raz Starlink ma pojawić się na niebie 14 lipca. Falcon 9 ma wynieść na orbitę paczkę Starlink Group 4-25. Według kolejnych zapowiedzi ostatni start Falcon 9 w obecnym miesiącu to podróż Starlink Group 4-22, która ma rozpocząć się 31 lipca 2022. Co jednak bardzo ważne - daty i godziny mogą ulec zmianie.