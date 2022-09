Spora część ze znanych egzoplanet została odkryta za pomocą metody tranzytowej i prędkości promieniowej (mierzącej przesunięcie dopplerowskie). Pozostałych odkryć dokonano innymi metodami. Wśród układów odkrytych niekonwencjonalnymi sposobami znajduje się od niedawna GJ 896AB oddalony o 20 lat świetlnych od Ziemi.

Dwie gwiazdy i "coś"

Do odkrycia wykorzystano metodę znaną jako astrometria, polegającą na zaobserwowaniu chwiania się gwiazd układu. Naukowcy skorzystali w tym przypadku z sieci radioteleskopów znanej pod nazwą VLBA (Very Long Baseline Array). Zebrane dane pozwoliły opracować trójwymiarowy model całego układu gwiezdnego. Szczegóły badania opublikowano w artykule na łamach The Astronomical Journal.

Badany system gwiazd składa się z dwóch czerwonych karłów. Mniejszy z nich, posiadający około 17 procent masy Słońca, krąży wokół większego, stanowiącego około 44 procent masy naszej dziennej gwiazdy. Wokół większej z gwiazd krąży również egzoplaneta podobna do Jowisza, której nazwa to GJ 896 Ab.

Jej odległość od gwiazdy macierzystej jest mniej więcej taka, jak odległość Wenus od Słońca. Okres orbitalny egzoplanety wynosi 284 dni, a jej ruch odbywa się w przeciwnym kierunku niż ruch orbitalny mniejszej gwiazdy.

Obydwie gwiazdy z układu GJ 896AB zachowują dystans zbliżony do odległości między Neptunem, a Słońcem. Jak wyjaśnia Salvador Curiel Ramirez z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku, okres orbitalny w przypadku mniejszej z nich wynosi około 229 lat.

Dowiemy się więcej

Zaobserwowanie tego układu gwiazd było możliwe za sprawą współpracy zespołu naukowców z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku, Instytutu Radioastronomii im. Maxa Plancka i Narodowego Obserwatorium Astronomicznego, którym kierował Salvador Curiel Ramirez.

Nowe odkrycie pozwoli mocniej zrozumieć powstawanie planet w układach podwójnych, które są najczęściej spotykaną konfiguracją gwiazd we wszechświecie. Ponadto gwiazdy typu M (czerwony karzeł) wchodzące w skład układu GJ 896AB stanowią 75% gwiazd w Drodze Mlecznej, a więc sporo.

Najbardziej znane układy gwiazdy, składające się z czerwonych karłów to między innymi TRAPPIST-1 i Alfa Centauri. Wyróżnikiem gwiazd tego typu jest to, że posiadają parametry, które gwarantują im długowieczność, sięgającą nawet 10 miliardów lat.