Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) udostępniło nowe zdjęcie przechwycone przez VLT. Zostało ono zrobione w ramach większej inicjatywy zorganizowanej zwanej VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+). Projekt ma na celu obserwowanie mgławic i gwiazd w świetle widzialnym oraz lepsze poznanie powstawania obiektów tego typu czy procesu ich umierania.

Niesamowita mgławica na obrazie z VLT

Astronomowie sfotografowali mgławicę za pomocą należącej do ESO kamery szerokokątnej OmegaCAM na Teleskopie Przeglądowym VLT (VST) w Obserwatorium Paranal w Chile. Przechwycony obiekt został sklasyfikowany pod nazwą IC1284. Jest to mgławica emisyjna, czyli jasna, rozproszona chmura zjonizowanego gazu, która emituje własne światło. Widzimy tu duże ilości czerwonego światła, co jest wynikiem procesów zachodzących w tym obszarze. Wiąże się to z syntezą wodoru oraz powstawaniem nowych gwiazd. Miejsce to jest gwiezdnym żłobkiem. Trzeba przyznać, że widok, uchwycony przez teleskop, robi naprawdę niesamowite wrażenie.

Reklama

Zdjęcie Mgławica IC1284 uchwycona przez VLT / ESO/VPHAS+ team / materiał zewnętrzny

"Jego różowy blask pochodzi od elektronów znajdujących się w atomach wodoru: są one wzbudzane przez promieniowanie młodych gwiazd, ale potem tracą energię i emitują światło o określonym kolorze lub długości fali" — czytamy w oświadczeniu ESO.

Na obrazie widać także (w prawym dolnym rogu) dwie mgławice refleksyjne o nazwach NGC6589 i NGC6590. Świecą one na niebiesko i ma to wyjaśnienie.



"Pył w mgławicy refleksyjnej rozprasza krótsze, bardziej niebieskie fale światła z pobliskich gwiazd, co nadaje tym mgławicom niesamowity blask. Z tego samego powodu niebo jest niebieskie" — wyjaśniają przedstawiciele ESO.

Teleskop VLT odkrył egzoplanetę w układzie potrójnym

W ramach ciekawostki warto dodać, że na jednym ze zdjęć zrobionych z wykorzystaniem VLT odkryto niedawno egzoplanetę znajdującą się w układzie potrójnym, czyli mającym trzy gwiazdy. Wspomniana planeta krąży wokoło jednej z nich i jest to duży, gazowy olbrzym o masie około 15 razy większej od Jowisza. Znalezisko znajduje się w systemie HIP 81208 oddalonym od nas o 480 lat świetlnych, który astronomom jest znany od dawna.