FRB to szybki błysk radiowy, inaczej pozagalaktyczny krótki sygnał radiowy. To krótkotrwałe zdarzenie, które wciąż pozostaje dla naukowców zagadką — od lat frapuje badaczy, którzy starają się zrozumieć, co powoduje powstawanie takich sygnałów.

Pierwszy raz odkryto FRB w 2007 roku podczas analizy archiwalnych danych z obserwacji i od tamtej pory co jakiś czas dochodzi do nowych zapisów takich zdarzeń — w ostatnich latach rejestruje się ich setki. Jakiś czas temu wychwycono kolejny — tym razem unikatowy szybki błysk. Odkryto też jego źródło, a to dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Hubble'a.

Reklama

Najdalszy i najsilniejszy dotąd odkryty FRB

Ten sygnał określono jako „najdalszy i najsilniejszy dotąd odkryty błysk tego typu”. Choć wszystkie takie zdarzenia są „niesamowite”, to konkretne odkrycie określono jako ewenement — FRB 20220610A wyróżnia się na tle innych takich zdarzeń, bo wszystko wskazuje na to, że jego źródło znajduje się niezwykle daleko, do tego w nietypowym środowisku. Aby błysk ten został teraz zarejestrowany, musiał „wyruszyć”, gdy wszechświat miał tylko kilka miliardów lat — ok. pięciu. To oznacza, że emisja błysku miała miejsce ok. ośmiu miliardów lat temu.

Naukowcy stojący za analizą danych pozyskanych z Hubble'a podkreślają, że „obserwacje z jego wykorzystaniem dostarczają spektakularnego widoku zaskakujących typów środowisk, które dają początek tym tajemniczym wydarzeniom”, jakimi są emisje sygnałów.