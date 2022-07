Wybuch w Starbase! Pierwszy lot orbitalny od SpaceX opóźni się

Sławomir Matz Astronomia

Wiele wskazuje na to, że przygotowania SpaceX do pierwszego orbitalnego lotu rakiety Starship się trochę przeciągną. Podczas testu statycznego, który odbył się w poniedziałek, doszło do wybuchu Super Heavy Booster 7.

Zdjęcie Eksplozja w Starbase! Zapłonął SuperHeavy Booster 7. / Twitter