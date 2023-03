Firma Rolls Royce otrzymała fundusze od Brytyjskiej Agencji Kosmicznej (UKSA) na projekt i budowę pierwszego w historii reaktora jądrowego do użytku poza Ziemią. Od jakiegoś czasu naukowcy pracują nad takimi urządzeniami, by dostarczyć nieograniczoną energię do pierwszych baz na Księżycu.

Koncern ma współpracować z wybitnymi brytyjskimi naukowcami z University of Oxford, University of Bangor, University of Brighton, University of Sheffield's Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) oraz Nuclear AMRC. Urządzenie ma być gotowe do roku 2029. Obecnie zgromadzono na realizację tego celu 3 miliony funtów.

