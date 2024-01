Wyślij swoje imię na Księżyc wraz z misją NASA. Każdy może to zrobić

NASA już od jakiegoś czasu pozwala na wirtualny udział ludzi w wybranych misjach poprzez możliwość wysłania w kosmos imion i nazwisk chętnych osób. Takie zgłoszenia w przeszłości przyjmowano dla różnych misji. Obecnie jest to możliwe w przypadku łazika VIPER, który ma polecieć na Księżyc jeszcze w tym roku. Jak to można zrobić?

Twoje imię i nazwisko poleci na Księżyc po rejestracji

NASA obecnie przyjmuje zgłoszenia imion i nazwisk dla misji VIPER, której start planowany jest w listopadzie 2024 r. Wtedy księżycowy łazik zostanie wystrzelony w kosmos i później poleci w kierunku Srebrnego Globu. Jeśli chcemy zapisać się do tej misji, to należy wykonać następujące czynności.

1. Udajemy się na stronę internetową www3.nasa.gov/send-your-name-with-viper.

2. Na stronie klikamy przycisk GET BOARDING PASS.

3. W polu FIRST NAME wpisujemy własne imię, a w LAST NAME nazwisko.

Zdjęcie Zgłoszenie własnego imienia i nazwiska w misji NASA jest bardzo proste. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

4. PIN CODE jest miejscem, gdzie należy ustalić własny pin. Może on składać się z 4-7 znaków.

5. Po uzupełnieniu wszystkich pól naciskamy przycisk SUBMIT.

6. Po chwili wyświetli się nasza wirtualna karta pokładowa z imieniem i nazwiskiem, którą można zachować w pamięci komputera lub telefonu.

Zdjęcie Tak wygląda karta pokładowa dla misji VIPER. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Zgłaszać może się każdy. Do tej pory przyjęto około 13 tys. imion i nazwisk ludzi z różnych zakątków globu. Warto jednak mieć na uwadze, że NASA akceptuje tylko znaki występujące w angielskim alfabecie. Jeśli nasze imię lub nazwisko ma jedną z charakterystycznych liter dla języka polskiego, to trzeba będzie ją podmienić (na przykład "Ł" na "L").

NASA umożliwiała to już w przeszłości

To nie pierwszy raz, gdy NASA pozwala wysyłać własne imię i nazwisko w kosmos. Poprzednio było to możliwe w ramach misji Artemis I, która polegała na wysłaniu kapsuły Orion w okolice Księżyca, ale bez załogi. Astronauci znajdą się w niej dopiero w misji Artemis II planowanej na 2024 r. Do niedawna przyjmowano także zgłoszenia do Europa Clipper. To sonda, która ma zbadać lodowy księżyc Jowisza. Uczeni podejrzewają, że może istnieć tam życie.

Misja VIPER pozwoli zbadać biegun południowy Srebrnego Globu

VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) to misja, której celem jest wysłanie na Księżyc małego łazika. Pojazd wyląduje w okolicy południowego bieguna Srebrnego Globu. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy. Podejrzewa się, że znajdują się tam duże pokłady lodu. Maszyna ma zbadać ten region również w poszukiwaniu innych cennych zasobów, które mogą okazać się być kluczowe w trakcie dalszej eksploracji Księżyca. Również przez ludzi, którzy przebywaliby dłużej na jego powierzchni.

Misja potrwa co najmniej 100 dni, ale praca łazika VIPER może zostać wydłużona. Będzie to zależało od powodzenia całego przedsięwzięcia. Jest to jeden z etapów programu CLPS (Commercial Lunar Payload Services).