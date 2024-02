Asteroida była niewielka. Średnica 2024 CY1 została oszacowana przez naukowców na około 3,8-8,4 m. Był to więc niewielki obiekt i jeśli wpadłby w atmosferę Ziemi, to zagrożenie byłoby niewielkie. Skała spłonęłaby i na powierzchnię spadłyby niewielkie fragmenty. Na szczęście planetoida minęła nas i poleciała sobie dalej.

Obiekt wykryto teleskopem Pan-STARRS 2

Asteroida 2024 CY1 została odkryta na trzy dni przed minięciem Ziemi teleskopem Pan-STARRS 2, który znajduje się na Hawajach. Skała była niewielka i dlatego nie dziwi, że udało się ją dostrzec tak późno. Był to już dziesiąty obiekt w tym roku, który znajdował się od naszej planety nie dalej niż Księżyc oraz trzeci w tym miesiącu.

Opisana asteroida zalicza się do tak zwanych obiektów bliskich Ziemi. Znajdują się one na orbitach przybliżających je do Słońca w promieniu 195 mln km. To oznacza, że mogą przecinać orbitę naszej planety i w ten sposób zbliżać się do niej na niewielkie odległości. Ich przeciętny rozmiar to od 3 m do nawet 40 km.

Obserwatoria podobne do hawajskiego Pan-STARRS 2 pozwalają na wykrywanie tego typu obiektów. Następnie możliwe jest oszacowanie ich trajektorii oraz terminu zbliżenia od Ziemi. Niektóre asteroidy przybliżające się do naszej planety potrafią być naprawdę spore. Dobrym przykładem jest tutaj planetoida 2008 OS7, która minęła nas na początku miesiąca i była większa od nowojorskiego Empire State Building.