Zjawiska na listopadowym niebie. Leonidy, Taurydy i zasłonięta Wenus!

Spis treści: 01 Listopadowe niebo sprzyja obserwacjom planet

02 Dzienne zasłonięcie Wenus przez Księżyc

03 Maksimum Północnych Taurydów

04 Maksimum Leonidów

05 Pełnia Bobrowego Księżyca

Listopadowe niebo sprzyja obserwacjom planet

Listopad mimo mroźnych nocy jest świetnym miesiącem do obserwacji gwiazd i planet. Nie ma już gryzących i denerwujących owadów, a niebo jest ciemniejsze. Jest to świetny czas na prowadzenie obserwacji planet. 1-2 listopada Jowisz osiągnie najbliższy punkt Ziemi, natomiast 3 listopada planeta będzie się znajdowała naprzeciwko Słońca na naszym niebie, pięknie oświetlona. Konkluzja jest taka, że Jowisz będzie największy i najjaśniejszy.

Przy pomocy lornetki bądź teleskopu warto zwrócić uwagę na Saturna, ponieważ każdy przy minimalnym powiększeniu 30x może obserwować jego słynne pierścienie. Jednak wisienką na torcie będzie dzienne zasłonięcie Wenus przez Księżyc 9 listopada.

Dzienne zasłonięcie Wenus przez Księżyc

9 listopada będzie miało miejsce pierwsze od trzech lat zakrycie Wenus przez Księżyc widoczne z Polski. Mimo że będzie to zjawisko dzienne, co odbije się znacznie na widoczności, to jednak warto poświęcić chwilę na obserwację tego rzadkiego zjawiska. Wstępem do zasłonięcia, będzie koniunkcja tych dwóch ciał niebieskich widoczna tuż przed świtem.

Księżyc w tym momencie będzie oświetlony w zaledwie 17 procentach, jednak będzie dopełniony światłem popielatym. Do zakrycia dojdzie około godziny 10:52 +/- 10 minut w zależności od miejsca prowadzenia obserwacji. Zjawisko będzie widoczne na wysokości 30 stopni nad południowo-zachodnim horyzontem. Cały proces nasuwania się Księżyca na Wenus potrwa około 43 sekund, po czym najjaśniejsza z planet zniknie za Srebrnym Globem i pozostanie w ukryciu ponad godzinę, by następnie wyłonić się po przeciwnej krawędzi.

Maksimum Północnych Taurydów

Północne Taurydy to rój meteorów, którego aktywność rozpoczyna się 20 października i trwa do 10 grudnia. Maksimum aktywności roju przypada na 12 listopada. Powstanie tego roju związane jest z planetoidą 2004 TG10.

Nie jest to najbardziej aktywny rój jesiennego nocnego nieba, obfitość roju wynosi 5 meteorów na godzinę, jednak jest to świetny wstęp do tego, aby przygotować się na nieco bardziej widowiskowy „deszcz meteorów”, maksimum Leonidów.

Maksimum Leonidów

Leonidy to coroczny rój meteorów, którego aktywność rozpoczyna się 10, a kończy 23 listopada. Maksimum przypada na 17-18 dzień miesiąca. Jest to najszybszy znany rój meteorów, dzięki czemu tworzy spektakularne „deszcze meteorów”.

Meteoroidy w ziemskiej atmosferze osiągają prędkość nawet 72 km/s. Rój ten związany jest z 55P/Tempel-Tuttle, kometą okresową należącą do grupy komet typu Halleya. Przybliża się do Słońca co 33 lata, a wyrzucony podczas zbliżenia materiał rok rocznie gwarantuje nam na jesień niezapominanie widowisko. Będziemy mogli obserwować od 10 do 15 meteorów na godzinę.

Pełnia Bobrowego Księżyca

Pełnia Bobrowego Księżyca bądź Mroźnego Księżyca przypada na 27 listopada. Ta pełnia nazywana jest „Bobrowa”, czy Księżycem „Bobra”, ponieważ w tym okresie bobry zaczynają gromadzić zapasy żywności i przygotowywać się na nadchodzącą zimę. Nazwa ta funkcjonuje zwłaszcza wśród mieszkańców Ameryki Północnej.

Listopadowa pełnia u nas raczej nazywana jest Mroźnym Księżycem, ponieważ w listopadzie doświadczamy pierwszym poważnych mrozów, a pełnia ta zwiastuje nadejście zimy.