Zjawiska na nocnym niebie luty 2024. Przeloty ISS i Śnieżny Księżyc

Co widać na niebie w lutym

Luty to najkrótszy miesiąc, co prawda w 2024 wypada rok przestępny, czyli liczy 366 dni, jednak w dalszym ciągu liczy zaledwie 29 dni. Jak mówi przysłowie: idzie luty, podkuj buty, co za tym idzie, możemy jeszcze doczekać się mrozów tej zimy, choć różnie z tym bywa. Noce stają się coraz krótsze ustępując pola dłuższym dniom. Miejmy nadzieję, że pogoda nie stanie nam na przeszkodzie, by prowadzić nocne obserwacje nieba.

Co prawda w lutym nie doczekamy się tak spektakularnych zjawisk, jak deszcze meteorów czy przeloty komet. Jednak zjawiska, którymi możemy cieszyć oko praktycznie co miesiąc, również nie powinny nas nudzić. Chociaż wydarzenia sprzed tygodnia pokazały, że nigdy nie wiadomo, czy jakaś zbłąkana asteroida akurat nie umyśli sobie odwiedzić naszej planety. Jak to miało miejsce w niedzielę 21 stycznia, gdy niespodziewanie nad Niemcami rozbłysnął meteoryt.

Co nas czeka w takim razie w lutym? Przede wszystkim Pełnia Śnieżnego Księżyca w drugiej połowie miesiąca. Na co jeszcze możemy jeszcze liczyć? W sumie na całkiem przyjemne widowiska.

Koniunkcja Księżyca z Jowiszem

Koniunkcje Księżyca z Jowiszem cieszą się niezwykłą popularnością. Jowisz jest widoczny gołym okiem, jego jasność jest bardzo wysoka, waha się w zakresie od –1,3 do –2,7 mag. Na kolejne złączenie Księżyca z Jowiszem musimy poczekać do 14 lutego do środy. Tego dnia swoje święto mają nie tylko zakochani, w tym roku 14 lutego wypada również Środa Popielcowa.

Księżyc wzejdzie oświetlony w 30 procentach. Nasz naturalny satelita zbliży się do Jowisza na odległość nieco ponad 2 stopnie.

Pełnia Śnieżnego Księżyca

Księżyc jako nasz naturalny satelita ma ogromny wpływ na Ziemię. Najbardziej znanym następstwem tego wpływu są pływy morskie, czyli przypływy i odpływy, chociaż Słońce również bierze w tym udział. Dla niektórych pełnie Księżyca związane są z przykrymi dolegliwościami, na przykład z trudnościami w zasypianiu. W nadchodzącym miesiącu możemy spodziewać się tak zwanej Śnieżnej Pełni Księżyca.

Tej nazwy chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Pełnia Księżyca w lutym wypada 24 o godzinie 13:31. Nazwana została śnieżną ze względu na to, że luty bywa miesiącem śnieżnym i mroźnym. Podczas pełni Księżyc znajduje się w opozycji do Słońca, w związku z czym jego tarcza jest w pełni oświetlona, odbijając blask w kierunku Ziemi.

Przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej luty 2024

W związku z tym, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna krąży wokół Ziemi, raz na jakiś czas możemy ją obserwować również nad Polską. Co prawda są to krótkie przeloty, jednak miłośnicy nocnego nieba wypatrują ISS, kiedy tylko pojawia się nad naszym krajem. Jest łatwa do obserwacji, ponieważ może osiągać dużą jasność. Na niebie gołym okiem widoczna jest jako szybka, jednostajnie przemieszczająca się kropka. W lutym 2024 roku okres jej widoczności rozpocznie się 20 lutego i będzie się pojawiała codziennie aż do 29 lutego.

Jeżeli nie chcemy przegapić żadnego z przelotów, warto zaopatrzyć się w aplikację od NASA do śledzenia położenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w czasie rzeczywistym. Aplikacja Spot the Station dostępna jest zarówno na Android, jak i iOS.

Co jeszcze czeka nas w lutym 2024?

W lutym będą jeszcze dwa ciekawe wydarzenia astronomiczne. Już w czwartek 1 lutego będziemy mogli podziwiać zbliżenie Księżyca z gwiazdą Spika, będzie ich dzielił dystans mniejszy niż 1 stopień. Natomiast 5 lutego, gdy Księżyc będzie oświetlony w 28 procentach, w jego pobliżu będziemy mogli zobaczyć Antares. Najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Skorpiona znajdzie się w odległości 1 stopnia od Księżyca.

11 lutego będziemy mogli podziwiać Młody Księżyc tuż po nowiu, dopełniony światłem popielatym.