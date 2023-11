Astronauci mają co prawda siebie nawzajem, jednak nie zastąpi to intymnych kontaktów i relacji, jakie budujemy z rodziną czy partnerem. NASA chce, aby zestawy VR pozwoliły astronautom na chwilę zapomnieć, gdzie się znajdują i przypomnieć im o pięknie świata, jakie czeka na nich po powrocie z misji.

Firmy XRHealth oraz Nord Space w ramach współpracy z NASA mają dostarczyć na ISS zestawy słuchawkowe HTC VIVE Focus 3. Unikalne oprogramowanie zestawów zostało zaprojektowane w taki sposób, by zaspokoić potrzeby psychiczne astronautów. Na ISS astronauci mają dostęp do internetu o prędkości 600 megabitów na sekundę, co pozwoli na obsługę nawet bardzo wymagającej aplikacji VR.

Nie mają one służyć do gry, choć to nie głupi pomysł przyznają twórcy, tylko do wyświetlania przyjemnych obrazów i miejsc kojarzących się pozytywnie. Astronauci są często izolowani na całe miesiące, a nawet lata, co za tym idzie, brakuje im przeżyć związanych z czymś innym niż misja kosmiczna.

Zestawy wyposażone zostały również w technologię śledzenia i czujniki monitorujące wzrok, aby lepiej oceniać stan psychiczny astronautów. Czujniki połączono z oprogramowaniem, które ma „utrzymywać zdrowie psychiczne podczas przebywania na orbicie”.